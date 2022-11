© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

VidéoCasablanca a abrité, le 22 novembre 2022, le dix-huitième Workshop de la Fédération de la chimie et de la parachimie sous la thématique: Responsible Care, levier du développement durable en entreprises.

Selon un communiqué de la Fédération de la chimie et parachimie (FCP), une palette d’experts nationaux et internationaux dont les représentants d’organismes comme la Confédération internationale de la chimie, la Confédération européenne de la chimie et l’Union des industries chimiques ont participé à cette manifestation pour traiter de trois thèmes principaux d’actualité:

• L’Engagement pour le Progrès environnemental pour l’Industrie Chimique

• Les solutions pour la gestion durable des ressources

• S’engager dans une démarche d’économie circulaire.

Pour rappel, plus de quatre entreprises nationales et multinationales ont concrétisé leur engagement par la signature de la charte du Responsible Care au cours de ce Workshop.