Le CESE conseille de répartir le besoin entre contributions du budget et garanties publiques aux prêts bancaires. Il faudra donc penser à répartir l’effort financier. Les rédacteurs du rapport du CESE proposent que cela soit fait entre des transferts du budget, probablement avec plus d’impôts, et la création d’un fonds de garantie avec une aggravation de la dette. Sauf qu’il ne sera pas très simple d’augmenter les impôts, sachant que le Maroc est l’un des pays où les taux sont les plus élevés de la région. Ça passera donc par la dette mais, là encore, ça risque d’être difficile. La dette publique dépasse les 80% du PIB, comme le rappelle le quotidien. Et la méthode des fonds de garantie est déjà utilisée par l’État, avec des résultats mitigés.