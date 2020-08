© Copyright : DR

Kiosque360. La résilience, vue par Abdellatif Jouahri, requiert de rehausser la compétitivité de l’économie et d’accélérer sa croissance. Le Wali de Bank Al-Maghrib recommande, dans ce sens, de mettre en place une nouvelle génération de grands plans sectoriels cohérents et harmonieux.

La présentation du rapport annuel de Bank Al-Maghrib au Souverain est non seulement un rituel qui revient sur les principales réalisations de l’année, mais également une parenthèse qui s’ouvre sur les perspectives économiques et sociales du Maroc. L’audience royale, qui a eu lieu mercredi 29 juillet au Palais Royal de Tétouan, a été une occasion pour définir de nouvelles orientations pour les années à venir, annonce Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 3 août.

La priorité est de contenir l’impact du choc pandémique actuel. C’est dans ce sens que Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, a rappelé la nécessité de renforcer les politiques visant à consolider la résilience sociale et économique du pays. «Le premier pilier de cette résilience est la protection et la valorisation du capital humain, qui exige de raffermir l’investissement dans le système sanitaire, et d’accélérer la refonte de la politique sociale pour un ciblage plus efficace des bénéficiaires», peut-on relever du Gouverneur de la Banque centrale. Et d’ajouter que «le déploiement de la loi-cadre de la vision stratégique de l’éducation et la formation requiert des moyens humains et matériels conséquents, ainsi que la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes pour remplir leurs engagements, tout en veillant au respect des délais impartis».

La résilience, vue par Abdellatif Jouahri, requiert de rehausser la compétitivité de l’économie et d’accélérer sa croissance. Le Wali de Bank Al-Maghrib recommande, dans ce sens, la mise en place d'une nouvelle génération de grands plans sectoriels cohérents et harmonieux, susceptibles de servir de pilier au modèle de développement dans sa nouvelle version, et ce conformément à l’appel Royal. L’heure est également à la poursuite de plusieurs réformes à caractère transversal. Citons, à cet effet, la nouvelle charte de l’investissement, le déploiement du nouveau cadre des partenariats public-privé, le chantier de la régionalisation avancée, ainsi que la réforme de la fonction publique et des systèmes de retraite.

S’agissant des finances publiques, le Wali de Bank Al-Maghrib souligne la nécessité de préserver l’équilibre budgétaire et sa soutenabilité. Et de rappeler que «les circonstances actuelles offrent l’opportunité d'une véritable optimisation des dépenses publiques et une accélération de l’adoption de la loi-cadre prévue pour la concrétisation des recommandations des dernières Assises nationales de la fiscalité». Se référant à Abdellatif Jouahri, la crise actuelle constitue, également, une occasion pour saisir les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies et reconnaître la nécessité d’accélérer la mise en œuvre d’une stratégie digitale globale tenant compte de la cohérence et de la complémentarité des parties prenantes.