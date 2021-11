© Copyright : DR

Kiosque 360. La toute dernière enquête trimestrielle de conjoncture, réalisée par Bank Al-Maghrib, fait le bilan sur les principaux indicateurs (taux d’utilisation des capacités de production, ventes réalisées, carnets de commandes...) du secteur industriel. Il en ressort globalement un climat des affaires jugé «normal»

C’est une véritable bonne nouvelle qui nous vient de l’industrie. Dans son édition du jeudi 4 novembre, Les Inspirations ECO annonce, se basant sur l'enquête trimestrielle de conjoncture de l'industrie, réalisée par Bank Al-Maghrib (BAM), au titre du troisième trimestre 2021, que le climat des affaires est qualifié de "normal" par 59% des entreprises.

Le même constat est fait pour les conditions de production caractérisées par un approvisionnement en matières premières, pour la situation de trésorerie et même pour l’accès au financement bancaire. Le quotidien relève également une stagnation des dépenses d’investissement pour 45% des patrons et une hausse pour 38% d’entre eux.

Dans ce contexte, les industriels ont freiné les recrutements avec une stagnation des effectifs employés pour 70% des industriels. Petit point noir, l’augmentation des coûts unitaires de production, selon 60% des entreprises. A cela il faut ajouter, «les carnets de commandes se sont établis à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité».

La situation devrait s’améliorer au cours des trois prochains mois puisqu’une majorité des entreprises s’attendent à une amélioration de l’activité comme se fut le cas entre août et septembre déjà avec la progression de la production et du taux d’utilisation des capacités de production (TUC).De ce sillage, le journal signale un accroissement des ventes et des commandes avec des carnets qui restent, toutefois, inférieurs à la normale.

Ainsi, toute les branches ont été concernées par la hausse de la production à l’exception de la "mécanique et métallurgie", remarque le quotidien. Idem pour les ventes qui se sont accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger.