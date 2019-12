© Copyright : Dr

Kiosque360. La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) vient de fixer une date pour les premières consultations.

Les choses sérieuses commencent pour la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD). En effet, cette dernière vient de fixer une date pour les premières consultations depuis sa formation, rapporte le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 25 décembre.

Ainsi, les membres de la CSMD vont procéder, à partir du 2 janvier prochain, à l'écoute des premiers invités, parmi lesquels on compte les institutions et les forces vives de la nation. Il s'agira notamment des partis politiques, des syndicats, du secteur privé et des associations. Les responsables promettent déjà un esprit d'ouverture et de construction commune. «Cette décision a été prise lors de la réunion plénière de la Commission tenue, lundi, à l'Académie du Royaume autour de la nature des interactions de la Commission avec la société civile. Cette écoute large et ouverte vise à recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue de l'élaboration d'un modèle de développement», apprend-on auprès de sources proches du dossier.

Concrètement, les responsables annoncent la mise en place d'une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises. Plus encore, la Commission spéciale sur le modèle de développement projette d'organiser des rencontres sur le terrain afin d'écouter les citoyens et les différentes composantes de la société marocaine. Il faut dire que la réunion plénière de la Commission a permis à ses membres d'échanger autour de la nature des interactions de la CSMD avec les différents acteurs de la société marocaine.