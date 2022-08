© Copyright : DR

La valeur ajoutée agricole prévisionnelle devrait enregistrer une baisse de 14%, ce qui se traduirait par une baisse de points de croissance de 1,8, indique le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Compte tenu de la production définitive des céréales, de la performance de l'arboriculture, des cultures maraichères et des cultures de printemps ainsi que les effets positifs du programme d’atténuation des effets et de l’impact du déficit pluviométrique, notamment sur l’élevage, la valeur ajoutée prévisionnelle devrait enregistrer une baisse de 14%, précise le ministère dans un communiqué, notant que l'impact de cette baisse sur le PIB global est de -1,8 point.

La campagne agricole 2021/2022 a enregistré une pluviométrie qui a atteint à fin mai 2022, 199 mm, en baisse de 44% par rapport à la moyenne de 30 ans (355 mm) et une baisse de 34% par rapport à la campagne précédente (303 mm) à la même date, rappelle le ministère.

Cette campagne agricole a également été caractérisée par une mauvaise répartition temporelle de la pluviométrie, avec près d’un tiers des précipitations qui ont eu lieu durant les mois de novembre et décembre et 53% du cumul pluviométrique qui a eu lieu aux mois de mars et avril, indique le communiqué.

La très faible pluviométrie, voire son absence dans plusieurs régions du Royaume durant les mois de janvier et février, a engendré un retard de croissance des céréales et une baisse des rendements plus ou moins importante selon les régions, explique le communiqué, notant que les céréales en zones favorables se sont relativement mieux comportées suite aux pluies de la dernière décade de février, mars et début avril.

Ainsi, la production définitive des céréales principales au titre de la campagne agricole 2021/2022 est de 34 millions de quintaux, soit une baisse de 67% par rapport à la campagne précédente qui a enregistré une performance exceptionnelle de 103,2 millions de quintaux.