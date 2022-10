© Copyright : DR

Kiosque360. Face au déficit de la récolte céréalière du Royaume, les producteurs français se disent prêts à répondre à ses besoins. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’organisation interprofessionnelle du secteur céréalier français regroupant producteurs, collecteurs et transformateurs, se lance à l’assaut de ses marchés traditionnels à l’export. A commencer par le Maroc, l'un des plus importants de la zone Afrique du Nord, à l’heure où le déficit des récoltes céréalières s’aggrave du fait de la sécheresse.

Dans son édition du 6 octobre, le quotidien Les Inspirations Eco rapporte que près de 5 millions de tonnes (Mt) de blé meunier, 600.000 tonnes de blé dur, 500.000 tonnes d’orge et plus de 2,5 Mt de maïs devront être importés durant cette campagne. La France fournit régulièrement la moitié des besoins du Maroc, notamment en blé meunier. Cet été seulement, plus d’un million de tonnes de blé français est arrivé sur le territoire marocain.

Organisées mardi 4 octobre, les rencontres franco-marocaines des céréales, qui marquent le démarrage de la campagne de commercialisation des céréaliers français, ont réuni plus de 300 participants, dont 40 sociétés françaises et européennes.

Avec la fin du corridor mis en place par l’Ukraine, environ 4 à 5 Mt, toutes céréales confondues, pourraient ne plus toucher le continent africain du fait de l’arrêt des flux maritimes. Face à tous ces aléas, la France, cinquième producteur mondial et quatrième exportateur de blé meunier, dit pouvoir répondre aux demandes pressantes de ses clients et partenaires internationaux en prévoyant d’exporter, «en dehors de l’UE, près de 10 Mt de blé meunier au cours de la campagne de commercialisation 2022-2023», rappelle Philippe Heusele, agriculteur céréalier et président des Relations internationales d’Intercéréales France, cité par le quotidien.

L’Afrique du Nord est la première destination des blés français à l’export en dehors de l’Union Européenne. «Les exportations françaises permettent de couvrir 60% des besoins en blé, pour assurer une consommation par habitant parmi les plus élevées au monde (plus de 180 kg/habitant et par an), mais aussi pour assurer le besoin en maïs et orge pour l’alimentation animale», lit-on dans le journal. Quelque 20 millions de tonnes de blé sont consommées chaque année au Maghreb, destination où la France revendique le rang de premier fournisseur de blé meunier.