Kiosque360. La région a validé une importante enveloppe d’investissement lors de sa session mensuelle ordinaire, le 7 mars. Il s’agit d’un montant de 2,9 milliards de dirhams qui sera alloué à une série de projets de développement à caractère économique, écologique et socio-culturel. Cette revue de presse est tirée des Inspirations Eco.

La région de Casablanca-Settat se donne les moyens de son développement. Dans sa publication du jour, Les Inspirations Eco nous apprend que le conseil régional a validé une enveloppe d’investissement conséquente, le 7 mars, lors de sa session mensuelle ordinaire. Il s’agit d’un montant de 2,9 milliards de dirhams qui sera alloué à une série de projets de développement à caractère économique, écologique et socio-culturel. Cette session a permis l’adoption des 61 points qui figuraient à l’ordre du jour. Sur ce total, 44 conventions de partenariats et de projets de développement, d’une valeur de 2,93 milliards de dirhams, ont été validés.

Ces projets s’inspirent du programme de développement régional, notamment concernant l’emploi, l’entreprise, la création, l’investissement et les générations montantes. 17 projets, d’un coût global de 283 millions de dirhams, leur seront dédiés. Les Inspirations Eco souligne que la région contribuera à hauteur de 188,6 millions de dirhams dans cette enveloppe. Par ailleurs, il est aussi question de 6 projets qui concerneront l’intégration du monde rural pour un budget de 132 millions de dirhams, dont 63,84 millions de dirhams provenant des caisses de la région.

L’axe relatif à l’attractivité sociale et culturelle ainsi qu’au cadre de vie, dont la santé et l’enseignement, n’a pas été omis avec 25 projets qui lui sont réservés, pour une enveloppe de 1,43 milliard de dirhams, dont plus du tiers sera à la charge de la région. Sur le plan de la mobilité régionale et des infrastructures, on note 7 projets pour un budget global de 1,1 milliard de dirhams, dont une contribution régionale de 334,2 millions de dirhams. Les Inspirations Eco précise aussi que, pour ce qui est du projet de la régionalisation avancée, le président du conseil de la région a rappelé que le projet de développement régional pour la période 2022-2027 serait réalisé dans un cadre participatif. De même, le plan d’aménagement du territoire, doté de 1,7 milliard de dirhams, constitue une feuille de route solide pour un avenir prometteur, en vue de faire de la région un modèle au niveau national et international.