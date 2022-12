Les entreprises chinoises s’intéressent au potentiel économique et d’investissement de Casablanca, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le journal rapporte ainsi qu’une rencontre économique visant à présenter aux opérateurs économiques chinois les opportunités de commerce et d’investissement au Maroc, et plus particulièrement dans la région de Casablanca-Settat, a été organisée, en fin de semaine dernière, en mode hybride à l’initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec le Conseil de la promotion du commerce extérieur de Chine (CCPIT).

Cette rencontre, qui a connu la participation de plus de 200 sociétés chinoises, avait également pour objectif de créer des synergies et partenariats concrets entre les entreprises des deux pays, ainsi d’encourager les sociétés chinoises à s’établir dans cette région qui présente plusieurs opportunités aux investisseurs, notamment à la veille de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement. «A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Chine, Aziz Mekouar, a souligné que, malgré la crise sanitaire internationale, la coopération Maroc-Chine et les échanges commerciaux ont connu un essor significatif », précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que la Chine est le troisième partenaire commercial du Maroc de 2016 à 2021.

Ces échanges, qui ont connu une croissance de 50%, passant de 4 à 6 milliards de dollars, témoignent de la force et de la pérennité de cette relation qui s’est dotée d’un cadre de coopération et de mécanismes de suivi inédits. On apprend que, de son côté, l'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a indiqué que le Maroc était un pays stable sur les plans politique et économique, qui reste ouvert sur l’Afrique. Et d'ajouter que, de plus, le climat des affaires est favorable à l’investissement, notamment dans les secteurs de l’énergie, des mines, de l’hydrogène et de la santé.