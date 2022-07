© Copyright : DR

Kiosque360. Le marché de l’immobilier de bureaux reprend du poil de la bête dans la capitale économique. Selon les professionnels, la demande demeure faible et limitée à des surfaces inférieures à 5.000 m². Cet article est une revue du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le marché des bureaux à Casablanca reprend progressivement son dynamisme, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien affirme qu’en dépit des nombreux projets livrés d’ici fin 2022, la demande reste faible et limitée à des surfaces inférieures à 5.000 m². «Face à la hausse de la vacance, les promoteurs et investisseurs repensent leurs stratégies pour proposer des environnements de travail attractifs à des prix compétitifs. Dans ce schéma, Casablanca concentre le plus grand parc immobilier de bureaux du Royaume», précise le journal, ajoutant que les taux de vacance dans les quartiers du centre-ville et Abdelmoumen sont donc élevés et leur dynamique s’oriente vers une baisse de la valeur locative des immeubles de la zone, selon le cabinet de conseil international Jones Lang LaSalle (JLL).

Force est de noter que le ralentissement de l’activité dans le secteur tertiaire, lié aux incertitudes Covid, a fortement impacté le marché des bureaux ces deux dernières années et contribué à une augmentation de la vacance sur l’ensemble des segments, précise JLL. Soulignons qu’en termes de chiffres, la vacance de bureaux à Casablanca a augmenté ces trois dernières années et atteint environ 25% du parc qualitatif, à fin 2021 et que les loyers faciaux d’immeubles Grade A ont baissé dans la majorité des destinations tertiaires de la ville, pour atteindre un loyer moyen de 140 à 160 MAD/ m²/mois.

On apprend aussi que d’ici fin 2022, l’offre de bureaux Grade A devrait compter 140.000 m² de surfaces supplémentaires. Selon JLL, cette rapide augmentation de l’offre va enclencher une concurrence forte et une nécessité d’adaptation des bailleurs afin d’accompagner au mieux les utilisateurs de demain.

Notons que le quartier Casa Anfa et son projet phare, Casablanca Finance City, concentre l’essentiel de l’offre future et devrait s’affirmer à terme comme le nouveau hub tertiaire de la ville. «Dans ce sens, les nouveaux quartiers d’affaires en pleine émergence restent dynamiques, avec des prix atteignant 22.000 à 27.000 MAD le m² (neuf). Une enquête présentée à cette occasion dévoile que 47% des sondés considèrent l’offre en immobilier d’entreprise pas suffisamment adaptée, tandis que 7% l’estiment pas du tout adaptée» détaille Aujourd’hui Le Maroc.