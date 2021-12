© Copyright : DR

Kiosque360. Les entreprises qui ont opté pour le capital-investissement ont montré une forme de résistance face au Covid. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations ÉCO.

Le capital-investissement a profité en 2020 à 120 entreprises dont 43% sont des startups et 57% des PME. Comme le note Les Inspirations ÉCO, dans son édition du jour, en dépit de la crise sanitaire, les entreprises accompagnées par le capital-investissement ont fait preuve d’une bonne résilience. Le tout accompagné d’une augmentation du nombre de startups en portefeuille. «Les objectifs prioritaires, de soutenir les PME pour traverser la crise avec résilience et favoriser la création d’entreprises, ont donc été largement remplis», assure-t-il.



A ce titre, il atteste que les 72 entreprises qui constituent l’échantillon sélectionné affichent globalement un chiffre d’affaires (CA) de 25,3 MMDH faisant ressortir une croissance de leur CA de 0,8% contre la décroissance qu’a subi le PIB (-6,3%). Mention spéciale pour les startups dont le CA a enregistré le plus fort taux de croissance, atteignant 56% sur une année. Il détaille que les revenus des secteurs qui ont le plus progressé sont ceux de la Santé (+25%), des TIC (+12%) et des Services (+8%). Il affirme que pour les entreprises exportatrices, la part moyenne du CA à l’exportation progresse de 30 à 34%.



Le quotidien relève par ailleurs l’importance des contributions fiscales des entreprises investies par les fonds. Il précise que sur «près de 140 PME accompagnées entre 2000 et 2020, et dont les données sont disponibles, la contribution fiscale du secteur a augmenté de plus de 2,55 milliards de dirhams (MMDH) pour une durée moyenne de détention de 6 ans». Selon lui, «les entreprises investies présentent une contribution fiscale (TVA, IR, IS, autres impôts et taxes) plus importante entre l’année d’entrée et l’année de sortie du fonds (ou 2020 pour les entreprises encore investies)».