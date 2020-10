© Copyright : DR

Kiosque360. Le rétablissement des formalités douanières, pour toute marchandise exportée au Royaume-Uni, oblige les chauffeurs des 5 millions de poids-lourds qui traversent chaque année la Manche à présenter des documents pour pouvoir passer entre la Grande-Bretagne et la France.

Il faut désormais mettre à jour les formalités douanières, notamment avec le Royaume-Uni, après le 1er janvier prochain. Or, comme le rapporte La Tribune.fr dans son édition en ligne, de nombreuses entreprises européennes n'ont pas encore intégré cette nécessité à l'approche du Brexit. En effet, le Royaume-Uni ne sera plus soumis aux règles communautaires à partir de 2021, après une période de transition, «qu'un accord ou non sur sa relation future soit conclu avec Bruxelles», ce qui est encore en cours de discussion. Ce qui signifie le retour aux anciennes formalités douanières. «Les quelque 5 millions de poids-lourds qui traversent chaque année la Manche devront présenter des documents avant de pouvoir franchir le tunnel ou emprunter des ferries entre la Grande-Bretagne et le continent», assure-t-il.

Le quotidien soutient que la douane a eu le temps de se préparer en mettant en place un dispositif, mais «cela suppose quand même que les entreprises aient intégré le fait qu'avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y a un rétablissement des formalités douanières pour toute marchandise». Or, le journal pense qu'en réalité certaines entreprises n'ont pas encore intégré l'information. Elles sont au total quelque 100.000 entreprises françaises qui commercent avec le Royaume-Uni. Mais il est impossible de savoir combien d'entre elles sont prêtes, en raison de la situation actuelle du libre-échange.