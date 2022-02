© Copyright : DR

Kiosque360. La Bourse de Casablanca rejoint le programme Data-Tika du CNDP pour la protection des données à caractère personnel. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La Bourse de Casablanca intègre le programme Data-Tika de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP). En effet, une convention de partenariat a été signée avec la CNDP. D’une durée de 4 ans, ce programme vise à accompagner la mise en conformité de la Bourse de Casablanca et de son écosystème en matière de protection des données à caractère personnel, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 février. Mis en place en juillet 2020 par la CNDP, ledit mécanisme a été élaboré pour protéger les données à caractère personnel et les citoyens marocains au sein de l'écosystème numérique.

Dans le cadre de ce partenariat, trois axes stratégiques sont développés. Le premier consiste à renforcer la mise en conformité relativement à la loi° 09-08 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel à travers des sessions de formation, ou encore la mise en place d’un système de pilotage et de suivi.

Le deuxième volet concerne l’inversion du paradigme et les projets partenaires de la Bourse de Casablanca liés aux données à caractère personnel, comme l’indique le journal. Dans ce cadre, l’impact de la loi sur les projets futurs de la Bourse de Casablanca, dans le cadre d’une approche Privacy by Design, sera étudié et les différentes problématiques de la Bourse de Casablanca liées à la protection des données à caractère personnel identifiées.

Intitulé «Alimentation des lignes directrices pour les briques de confiance», le troisième axe développera une réflexion à travers les conclusions identifiées dans le volet n°2. Comme le soutient la CNDP, cette réflexion devra aboutir à la production de préconisations sur les briques de confiance au service de différents usages sur le plan national, au-delà des besoins spécifiques à la Bourse de Casablanca.