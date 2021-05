© Copyright : Dr

Kiosque360. A fin mars 2021, les crédits alloués ont atteint les 948,42 milliards de dirhams, soit un encours additionnel de 29,94 milliards de dirhams comparé à la même période un an plus tôt, révèlent les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib. Explications.

En progression. Le crédit bancaire a vu son rythme d’accroissement passer de 4 à 3,3% à fin mars 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 3 mai, reprend les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib. Ainsi, les crédits alloués ont atteint les 948,42 milliards de dirhams, soit un encours additionnel de 29,94 milliards de dirhams comparé à la même période un an plus tôt.

A fin mars 2021, la banque centrale observe une amélioration des crédits à l’immobilier (2,6%), qui atteignent un encours global de 285,17 milliards de dirhams. Dans le détail, il s'agit de 225,77 milliards de dirhams de crédits à l’habitat (+4,3%), 12,39 milliards de dirhams de financement participatif (+52,1%) et 55,65 milliards de dirhams de crédits alloués aux promoteurs immobiliers (-5,6%).

Concernant les prêts à la consommation, ils ont perdu 1,74 milliard de leur encours, revenant ainsi à 54,87 milliards de dirhams à fin mars, souligne le journal qui ajoute que le rythme de progression annuelle des créances en souffrance est revenu à 11,9% en mars, avec 80,53 milliards de dirhams enregistrés.

S’agissant des crédits bancaires par secteur institutionnel, les prêts alloués au secteur non financier ont connu une augmentation de l’ordre de +3,1%, soit un encours de 821,10 milliards de dirhams en consolidation de 24,46 milliards de dirhams par rapport à la même période en 2020.

Dans ses colonnes, le journal précise également que le secteur public détient un encours de 72,72 milliards de dirhams, dont 24,49 milliards de dirhams contractés par les administrations locales et 48,23 milliards de dirhams aux sociétés non financières publiques. Quant aux crédits aux sociétés non financières privées, ils sont également en hausse: +2,9%, avec un encours établi à 748,37 milliards de dirhams, en augmentation de 25,37 milliards de dirhams en glissement annuel.