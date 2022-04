© Copyright : DR

Kiosque360. L’indice des valeurs unitaires à l’importation a augmenté de 22,2% au cours du quatrième trimestre 2021 soit moins que celui des valeurs unitaires à l’exportation qui a progressé de 23,7% sur la même période. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Les indices du commerce extérieur (ICE) ont clôturé le quatrième trimestre de l’année 2021 en hausse. C’est ce qu'affirme Les Inspirations ECO, dans son édition du 5 avril. Le quotidien note que l'indice des valeurs unitaires à l’importation a augmenté de 22,2% au cours du quatrième trimestre 2021 suite à la hausse des valeurs unitaires de «l’énergie et des lubrifiants» de 80,4%, des «produits bruts d’origine minérale» de 45,4%, des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 30,2%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 30,1%, des «demi-produits» de 18,0% et des «produits finis de consommation» de 10,5%.

Le quotidien signale que l’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une hausse de 11,5% par rapport à l’année 2020. Du côté de l'export, il faut noter que l’indice des valeurs unitaires a progressé 23,7% au cours du quatrième trimestre 2021 compte-tenu de l'augmentation des valeurs unitaires des «demi-produits» de 81,7%, de «l’énergie et des lubrifiants» de 49,9%, des «produits bruts d’origine minérale» de 39,8%, des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 16,7% et des «produits finis de consommation» de 12,3%.

Le quotidien constate qu’en revanche, les indices des valeurs moyennes des «produits finis d’équipement industriel» et des «produits finis d’équipement agricole» ont diminué de 2,5% et 6,5% respectivement atténuant ainsi la hausse de l’indice global des valeurs unitaires à l’exportation. Une hausse qui aurait pu être plus importante que les 12,8% réalisés par l’indice des valeurs unitaires à l’exportation par rapport à 2020.

Ceci dit, Les Inspirations ECO précise que les valeurs unitaires globales à l’exportation ont dépassé les valeurs unitaires globales à l’importation laissant entrevoir que «la dynamique à l’export avait réellement repris à la fin du quatrième trimestre de l’année dernière».

En faisant une comparaison avec le troisième trimestre 2021, le journal remarque que l’indice des valeurs unitaires à l’importation n’a augmenté que de 14,2% par rapport au même trimestre de 2020, soit de façon moins vigoureuse qu’au quatrième trimestre 2021. Il s'agit là, pour lui, de signes avant-coureurs annoncés de l’inflation. En effet, la hausse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation au troisième trimestre 2021 était également, principalement, portée par l’augmentation des valeurs unitaires de l’«énergie et des lubrifiants» qui a enregistré une hausse de 50,6%, des «produits d’origine minérale» de 28,5%, des «produits bruts d’origine animale et végétale» qui ont grimpé de 27,8% et de «l’alimentation, boissons et tabacs» de 18,4%. Le journal rapporte aussi que les valeurs unitaires des «demi-produits» et des «produits finis de consommation» ont aussi enregistré des hausses respectives de 11,5% et 7,2%.