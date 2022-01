© Copyright : DR

Kiosque360. Les services bancaires ne sont pas tous payants. Au total, 22 sont offerts par les banques à leur clientèle. Objectif de cette mesure imposée par Bank Al-Maghrib: renforcer l’inclusion financière des populations. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO .

Si vous ne le saviez pas, certains services bancaires sont offerts. Dans son édition du 6 janvier, Les Inspirations ECO annonce une liste de 22 services bancaires gracieux. Il s'agit, selon le journal, «de l'ouverture de compte, la délivrance de chéquier, la délivrance du livret d'épargne, la domiciliation de salaire, la délivrance d'attestation de relevé d'identité bancaire, le versement espèces, le retrait d'espèces sur présentation d'un carnet d'épargne auprès du guichet domiciliataire».

Il faut ajouter à cela «le retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l'établissement détenteur du compte, l'émission de virements de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque, la réception de virements nationaux, la réception de mises à disposition nationales au sein de la même banque, l'établissement et l'envoi du relevé de compte au client, la consultation et édition du solde et de l'historique du compte via le guichet automatique bancaire et/ou internet-hors frais de souscription à ces canaux de distribution-, le changement des éléments d'identification du titulaire du compte et la clôture de compte».

Sans oublier, «l'accès à la banque directe en consultation pour les clients particuliers, le recalcul du code confidentiel de la carte bancaire, l'opposition pour perte ou vol de la carte bancaire, le remplacement de la carte défectueuse non encore utilisée par le détenteur, le rejet de chèque pour motif de vice de forme et l'opposition pour perte ou vol de chèque».

Le quotidien rappelle que la gratuité de ces services a été, mise en place en 2016 déjà et instituée en vertu de la directive relative aux services bancaires minimums devant être offerts. L’objectif est «le renforcement de l’inclusion financière des populations, l’accélération de la bancarisation et le financement bancaire».

Le journal constate que «cette générosité bancaire n’est pas exclusivement marocaine». Elle est pratiquée notamment, dans les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). «Ces avantages visent, en plus, à parvenir à une réduction et à une rationalisation graduelle des conditions de banque appliquées à la clientèle, dans le strict respect du principe de libéralisation desdites conditions en vigueur dans l’Union».