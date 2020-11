© Copyright : DR

Kiosque360. 17 conventions d’investissement d’un montant global de 857 millions de dirhams ont été signées le 11 novembre, dans le cadre de la banque de projets industriels en ligne. Les détails.

Quelques semaines après le lancement de la banque de projets en ligne, l’un des piliers de la stratégie de relance industrielle post-Covid-19, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a présidé une cérémonie de signature de 17 conventions d’investissement d’un montant global de 857 millions de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 12 novembre.

Parmi les conventions, 8 ont été signées dans le secteur agroalimentaire pour la réalisation de projets d’investissement d’un montant de 620 millions de dirhams, ce qui permettra la création de 1.630 emplois et un chiffre d’affaires additionnel de plus de 914 millions de dirhams à l’horizon 2023. Ledits projets concernent la réalisation d’unités de production dans le secteur de la pêche, l’industrie laitière, la confiserie-biscuiterie- chocolaterie et la transformation d’agrumes.

Dans le secteur du textile, 4 mémorandums d’entente et 2 conventions ont été conclus. Pour un investissement de près de 220 millions de dirhams, il s’agit de réaliser des unités de fabrication de produits divers, dont le tissu d’habillement et géotextile, les produits de nettoyage à base du non-tissé et le fil à coudre, détaille le journal, précisant qu’un chiffre d’affaires de plus de 354,94 millions de dirhams est attendu, ainsi que la création de 1.350 postes. Pour les 3 autres conventions signées, elles touchent les secteurs industriels de la plasturgie, de l’emballage et plasticulture et de l’électrique et électronique. A travers un montant de 17 millions de dirhams, ledits projets devraient générer 99 nouveaux postes et un chiffre d’affaires additionnel de plus de 92 millions de dirhams.

Le ministre a également indiqué que 413 projets avaient été déposés à la cellule chargée d’accompagner les porteurs de projets. Laquelle cellule en a retenu 143 représentant un potentiel de substitution de 10,2 milliards de dirhams, la tutelle ambitionnant d’atteindre les 500 projets d’ici fin 2021.