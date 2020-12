© Copyright : DR

Kiosque360. Bank Al-Maghrib a enregistré une hausse de 0,7% de la circulation fiduciaire, d’après ses dernières statistiques monétaires couvrant jusqu’à fin octobre 2020. Les détails.

D’après les dernières statistiques monétaires émises par Bank Al-Maghrib et couvrant jusqu’à fin octobre 2020, la circulation fiduciaire a augmenté de 0,7%, les comptes à terme de 0,4% et les comptes d’épargne de 0,3%, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 décembre. S’agissant des créances nettes sur l’Administration centrale, un repli de 1,3% a été enregistré tout comme pour le crédit bancaire à hauteur de - 0,9%, ce dernier recouvrant une baisse des concours à l’équipement de 0,2%, des prêts à la consommation de 0,4% et des facilités de trésorerie de 1,1%, ainsi qu’une hausse de 0,4% des crédits immobiliers.

Concernant la croissance de l’agrégat M3, elle connaît un léger essoufflement et descend à 7,3% contre 7,6% un mois plus tôt. La raison? Un ralentissement à 9,8% après 10,4% de la progression des dépôts à vue auprès des banques, une accentuation de la baisse des comptes à terme de 11,4% à 12% et une accélération de la croissance de la circulation fiduciaire de 21,2% à 22,6%, comme l’explique le journal en se référant aux données de Bank Al-Maghrib.

Se basant sur ses dernières statistiques, la banque centrale donne également un aperçu de l’état des sociétés non financières publiques. En effet, leur taux d’accroissement est resté stable à 4% comparé au mois précédent, précise le quotidien, avant de s’intéresser à la ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier qui a connu un accroissement de 1,4% après 2% des concours à l’équipement et de 10,8% après 11,1% des facilités de trésorerie. Quant aux crédits immobiliers, ils enregistrent une progression de 1,8% tandis que les prêts à la consommation font face à une nouvelle baisse, passant de 2,1% à 2,9%.