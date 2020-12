© Copyright : DR

Kiosque360. En octobre, l’activité industrielle poursuit sa progression. C’est ce qui ressort de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib. Elle observe une bonne dynamique de la production et des ventes, autant sur le marché local qu’à l’étranger.

L’activité industrielle s’améliore une nouvelle fois au mois d’octobre, comme l’affirme Bank Al-Maghrib dans son enquête mensuelle de conjoncture auprès des chefs d’entreprises industrielles. En effet, la production s’accélère, et ce dans toutes les branches d’activité, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 3 décembre, indiquant que le taux d’utilisation des capacités (TUC) a grimpé de 72% contre 70% observé au mois de septembre. Exception faite de l’industrie du cuir et de la chaussure, le TUC des autres branches gagne en point.

S’agissant des ventes, Bank Al-Maghrib observe également une bonne dynamique, aussi bien sur le marché local qu’étranger, comme le souligne le journal. En revanche, la branche «électriques et électroniques» a enregistré une baisse de ses ventes à l’international.

Concernant les commandes, on note une hausse globale exception faite, une nouvelle fois, de la branche «électriques et électroniques» qui, au contraire, connaît une baisse. Concernant les carnets de commandes, Bank Al-Maghrib indique qu’ils se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale.

Côté perspectives, les industriels, malgré l’incertitude, anticipent globalement une hausse de la production et une stagnation des ventes, comme le relaie le quotidien, soulignant qu’un peu moins de la moitié des chefs d’entreprise interrogés (44%), dont respectivement 49% et 51% dans la branche «chimie et parachimie» et 36% et 37% dans le «textile et cuir», n’arrivent pas à se projeter au niveau des ventes.