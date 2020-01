© Copyright : DR

Kiosque360. S’étendant sur une superficie de 23 ha à Tanger Automotive City (TAC), ce projet, d’un coût global de 4,3 milliards de dirhams, représente le troisième plus grand investissement dans le secteur automobile, après ceux de Renault et de PSA.

Spécialisé dans la fabrication de jantes en aluminium, le groupe sud-coréen Hands a procédé, à Tanger, à l’ouverture officielle de sa première unité de production en Afrique, nous annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 16 janvier.

Présidé par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, le lancement de ce projet d’envergure témoigne de l’attractivité de la plate-forme automobile nationale et marque un nouveau cap pour cette industrie. «Avec le lancement de ce projet, le secteur automobile pérennise ses acquis et s’oriente vers de nouveaux paliers de croissance», a-t-il souligné.

S’étendant sur une superficie de 23 ha à Tanger Automotive City (TAC), ce projet, d’un coût global de 4,3 milliards de dirhams, représente le troisième plus grand investissement dans le secteur automobile, après ceux de Renault et de PSA. Il est destiné à produire, pour sa première phase, 2 millions de jantes en aluminium et à employer 350 personnes. Cette nouvelle usine – qui vise à assurer l’approvisionnement de grands constructeurs automobiles tels que PSA, Renault, Nissan, VW, GM, Hyundai, Ford, KIA, Skoda, Suzuki et Chrysler – prévoit d’augmenter progressivement sa capacité de production et créer, à terme, 1.600 emplois.

Avec la finalisation de la deuxième tranche de ce complexe industriel, «la capacité de production va doubler pour passer à 4 millions de jantes», affirme Moulay Hafid Elalamy qui ajoute qu'il est prévu d'atteindre, à terme, une production de 8 millions d’unités. «85% de cette capacité sera destinée à l’export», souligne-t-il.

Selon le PDG de Hands Rhee Sukchoo, le choix du Maroc pour l’implantation de ce nouveau site industriel n’est pas le fruit du hasard, il est dû au fait que le positionnement géographique du Royaume permet «un accès facile à l’Europe», a-t-il déclaré tout en faisant part de l’ambition du groupe d’augmenter la capacité de production de cette nouvelle usine, dotée de la meilleure technologie existante.