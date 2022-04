© Copyright : DR

La Fiat Topolino devrait être lancée en 2023 sur le marché italien. Ce micro-véhicule à 100% électrique reprend l’essentiel des composants des Citroën AMI et Opel Rocks-e, deux modèles déjà assemblés à l’usine Stellantis de Kénitra.

Le constructeur automobile Stellantis qui exploite et commercialise, entre autres, les marques Citroën, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Chrysler, et Fiat, poursuit son offensive sur le segments des micro-véhicules à 100% électriques.

Après le lancement réussi en 2020, de la production de la Citröen AMI, et en 2021 de l’Opel Rocks-e à l’usine de Kénitra, Stellantis envisagerait désormais de lancer la Fiat Topolino, un modèle à 100% électrique, quasi-identique à la Citröen AMI, rapporte le site d’informations spécialisé Automotive News Europe.

Comme ses deux modèles jumeaux, la Fiat Topolino devrait être assemblée à l’usine Stellantis de Kénitra, selon ce site d'informations, pour une commercialisation en Italie dès 2023.

Selon une source du réseau de distribution Fiat en Italie, citée par le site spécialisé l’Argus, la voiture présenterait une finition un peu plus raffinée que celle de la Citroën Ami. Ses caractéristiques techniques devraient demeurer inchangées, avec une puissance de 8 chevaux et une vitesse limitée à 45 km/h pour respecter la réglementation. Une batterie de 5,5 kWh offre une autonomie de 75 kilomètres avec une seule charge.

A en croire les première indiscrétions, cette voiture de 2,41 mètres de long, sans permis, ultra-compacte, purement électrique, sans émissions et silencieuse, se distingue de ses devancières par une cabine plus haut de gamme et par l’existence d’une version découvrable chez Fiat.

Selon Automotive News Europe, en accueillant la Fiat Topolino, l’usine Stellantis de Kénitra, qui produit déjà par ailleurs la Peugeot 208, verra sa production de véhicules électriques augmenter à environ 35.000 à 40.000 unités par an.