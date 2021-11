© Copyright : Saad Zouhri

Le groupe bancaire leader au Maroc annonce avoir rejoint l’initiative «Buna», le premier réseau de paiements multidevises panarabe, lancé en décembre 2020 par le Fonds monétaire arabe.

«Forte de sa position de groupe financier de premier plan dans la région MENA, Attijariwafa bank a rejoint cette initiative et vient de finaliser l’ensemble des prérequis pour ainsi être opérationnelle sur cette plateforme de paiement», indique le groupe bancaire dans un communiqué.

En rejoignant Buna, Attijariwafa bank renforce sa position de leader sur les plans national et régional et enrichit son offre destinée à ses clients et partenaires. Elle participe également, à travers cette initiative, au développement des relations économiques que le Maroc entretient avec les autres pays du monde arabe, souligne la même source.

Le plateforme «Buna» a été lancée en décembre 2020, par le Fonds monétaire arabe. Il s’agit d’un nouveau réseau destiné aux opérations de transferts entre pays arabes dans un premier temps, qui sera par la suite intégré à d’autres réseaux de paiements internationaux à travers le monde.

Ce réseau, basé aux Emirats arabes unis, a pour premier objectif de développer les échanges commerciaux et d’investissement entre les pays du monde arabe, et ensuite avec leurs partenaires internationaux.