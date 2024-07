Attijariwafa bank et KPMG SASU au Maroc lancent «l’Immersive Fintech Day», l’évènement phare pour les fintechs au Maroc

Des responsables du groupe Attijariwafa bank et du cabinet d'audit et conseil KPMG SASU au Maroc, lors du lancement de «l’Immersive Fintech Day», le 6 juin 2024 à Casablanca.

Les experts KPMG, ont pu, durant cet évènement, présenter les dernières tendances de thématiques telles que la blockchain, l’Intelligence artificielle, les paiements, la cybersécurité et l’open banking, indique un communiqué du groupe Attijariwafa bank.

Cinq fintechs (startups spécialisées dans les technologies financières) ont été mises en avant lors de cet évènement, chacune présentant des solutions innovantes: Lighton (France), une fintech fondée en 2016, proposant des solutions d’Intelligence artificielle générative axées sur la sécurité et l’accompagnement; SEKOIA (France), fondée en 2008, offrant des services de détection et de réponse aux incidents ainsi que des solutions de prévention des menaces en temps réel, ainsi que Fireblocks (États-Unis), une plateforme de sécurité pour les actifs numériques, proposant des solutions de garde et de transfert de cryptomonnaies sûres et rapides.

Manageo (Maroc), une solution de gestion d’entreprises en ligne, lancée en 2016, offrant une gamme complète d’outils de gestion, et Semoa (Togo), une fintech innovante, fondée en 2018, proposant des solutions de paiement digital via QR code et WhatsApp, ont également été valorisées.

Par ailleurs, des sessions d’échange One-to-One ont été organisées, permettant des rencontres personnalisées entre les start-ups et les invités, favorisant ainsi les opportunités de collaboration et de mise en relation business. «L’Immersive Fintech Day a constitué une occasion unique pour les participants de découvrir les dernières avancées technologiques, d’établir des partenariats stratégiques et de contribuer activement à la transformation du paysage financier marocain et africain», souligne le groupe Attijariwafa bank.