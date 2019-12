© Copyright : DR

KIosque360. Malgré la baisse des rendements, les placements en assurance-vie se maintiennent. La fiscalité et la sécurité en sont les principaux atouts.

L’assurance-vie se porte pour le moins que l’on puisse dire bien. L’Economiste dans son édition du jour rapporte que les assureurs ont collecté 10,5 milliards de DH de primes d'assurance-vie et capitalisation en hausse de 10% au premier semestre 2019. Cette hausse est expliquée, selon le journal, par plusieurs raisons parmi lesquelles la fiscalité et la sécurité.

Ceci étant, les niveaux de rendements ont drastiquement baissé. «Les taux obligataires affichent aujourd'hui des niveaux historiquement bas», alors que l'essentiel des primes d'assurance-vie est investi sur les bons du Trésor et des titres des entreprises. «Pour maintenir l'attractivité des contrats d'assurance-vie, les offres doivent évoluer et les épargnants doivent aussi accepter de prendre une dose de risque pour optimiser le rendement de leur épargne», conseille L’Economiste qui assure qu’en valeur marché, le portefeuille atteint 200 milliards de DH.

A fin 2018, les plus values latentes se sont établies à 27,5 milliards de DH. Le portefeuille de placement est dominé par les actifs de taux (46,4%) et les actions (46,3%). L'exposition des assureurs et réassureurs sur les actifs immobiliers représente 4,3%. Ceci dit, le quotidien se demande si la tendance devrait rester la même en cas d'amélioration de la conjoncture en Bourse et dans le secteur immobilier.



L’Economiste pense que le secteur sera parmi les principaux bénéficiaires de la réforme du marché des capitaux et notamment l'introduction de nouveaux instruments en particulier des OPCI. «Ces véhicules d'investissement vont offrir aux assurances une alternative intéressante de diversification».