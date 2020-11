Aradei capital entre en bourse, ce que vous devez retenir

© Copyright : DR

Après avoir ouvert les portes de ses actifs dans 15 villes du Maroc et avoir reçu plus de 34 millions de visites par an 7j/7, Aradei Capital entre en bourse et ouvre son capital.

Aradei Capital est une foncière qui détient, acquiert et développe des lieux destinés à la location, qui façonnent le paysage urbain et répondent aux attentes des citoyens. Aujourd’hui, la foncière détient 30 actifs à travers 15 villes du Royaume et a donc une véritable empreinte sur l’ensemble du territoire. Aradei Capital bénéficie d’un locataire solide, le groupe LabelVie (50% de des revenus locatifs) et d’une granularité de son portefeuille de locataires (plus de 250) opérant sur des secteurs variés tels que Décathlon, LC Waikiki, Koton, Yazaki, etc. Décembre 2020 est une nouvelle page de l’histoire d’Aradei Capital qui s’écrit par son entrée en bourse. Un événement majeur qui vient couronner la success-story de l’entreprise et cristalliser sa stratégie de développement visant à diversifier son portefeuille par l’acquisition et le développement de nouveaux types d’actifs (industriel, immeubles de bureaux, etc.) “C’est un tournant important dans la vie d’Aradei Capital, une étape que nous avons mûrement préparée depuis 2014 et qui consacre des années d’efforts et de performances. Mais ce n’est que le début d’une nouvelle aventure. Nous sommes fiers de pouvoir partager notre success story avec le grand public en leur offrant la possibilité d’investir dans l’immobilier locatif, un secteur d’avenir, et de contribuer au développement de nos actifs partout au Maroc.”, commente Nawfal Bendefa, CEO de Aradei Capital. L’objectif de l’introduction en bourse est de financer la croissance de la foncière à travers des investissements futurs déjà identifiés et de faire participer le marché au financement de cette croissance.

Détails de l’opération:

Montant global de l’opération: 600 millions de dirhams

Prix de l’action: 400 DH

Souscription à l’offre du 1er au 4 décembre

Toutes les informations sur l’opération sur: aradeicapitalenbourse.com

Par Contenu de marque