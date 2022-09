© Copyright : DR

Le trafic portuaire connait un léger ralentissement à fin août 2022. «D’après les données de l’Agence nationale des ports (ANP), le volume global des marchandises ayant transité par les ports dont elle assure la gestion s’élève à plus de 60,91 millions de tonnes contre 61,01 à la même période durant l’année passée». L’information a été rapportée par Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 26 septembre. Deux ports représentent 68% du trafic global durant les huit premiers mois de l’année. Il s’agit des ports de Jorf Lasfar et de Casablanca.

L’enceinte portuaire de Jorf Lasfar s’est accaparée 38,7% du trafic global, 23,33 millions de tonnes de marchandises (-0,1%). Elle a aussi enregistré un volume à l’export en baisse de 16% et à l’import en hausse de 6,5%. Pour sa part, le port de Casablanca a traité 29,3% du trafic global, 17,63 millions de tonnes (-12,2%), un volume à l’export en régression de 37,3% et un volume à l’import en croissance de 12,21%.

Dans le classement également, les ports de Safi (Safi Ville et Safi Nouveau port) représentant 11% du trafic global, avec un volume à l’export en baisse de 8,9% (4,14 millions de tonnes) et à l’import en progression de 17,7% (2,4 millions de tonnes), le port d’Agadir, 7,2% du trafic global avec plus de 4,31 millions de tonnes (18,4%) (+ 34,1% à l’export et + 9,6% à l’import).

Par mode de conditionnement, les vracs solides détiennent une quote-part de 59,9% (35,88 millions de tonnes, en baisse de 4,9%). Ils sont suivis par les vracs liquides avec 21,9% du trafic global (13,18 millions de tonnes, en hausse de 8%) et par les conteneurs avec 13,8 du trafic global (8,34 millions de tonnes, en recul de 0,4%) au cours des huit premiers mois de l’année.

Quant au trafic passager, il est en croissance de 977% avec 963.453 passagers ayant transité par les ports gérés par l’ANP contre 89.458 passagers à la même période l’an passé.