Kiosque360. 2020 a été une année «satisfaisante» pour l’Agence nationale des ports (ANP), en dépit de la crise sanitaire et ses conséquences sur l’économie nationale. Les détails.

Les échanges extérieurs par voie maritime ont enregistré, durant l’année 2020, un trafic de 92,5 millions de tonnes, en progression de 5,1% par rapport aux volumes traités une année auparavant, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. L’Agence nationale des ports (ANP), qui a tenu le 9 juillet 2021 son assemblée générale, fait observer que ce résultat est la conséquence du bon comportement du trafic des céréales qui a atteint un record historique de 9,4 millions de tonnes et des trafics du phosphate et dérivés.

On apprend que l’ANP a mis en avant les efforts déployés par l’Agence et ses différents partenaires et institutionnels afin de permettre aux ports d’assurer leur mission dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19. «La continuité des services portuaires est le fruit des multiples mesures mises en place, ce qui a permis à l’outil portuaire national d’assurer la continuité de l’approvisionnement du pays en produits stratégiques, aussi bien à l’import qu’à l’export», poursuit l’agence, ajoutant que le secteur portuaire national a fait preuve d’une grande agilité matérialisée notamment par une adaptation rapide au contexte inédit marqué par la fermeture des autres points d’accès frontaliers.

Il faut noter que cette adaptation s’est traduite principalement par le renforcement des mesures de sécurité sanitaire au sein des ports, l’accélération de la dématérialisation des processus portuaires, la digitalisation de nouveaux services, la régulation rapprochée des processus opérationnels tenant compte de nouvelles contraintes imposées par la crise sanitaire et le niveau exceptionnel de certains flux de trafic.

«Au niveau de la régulation des activités et des opérateurs, 2020 a également connu une forte agilité sur le plan opérationnel, notamment pour gérer des évolutions inattendues de certains trafics et/ou des situations de pic d’arrivées de navires engendrées par les circonstances de la pandémie de Covid-19», explique Aujourd’hui Le Maroc. On apprend que, sur le plan du développement et de la modernisation de l’outil portuaire, l’Agence a pris les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des chantiers dans le respect des mesures sanitaires décidées par les autorités publiques. En ce qui concerne les réalisations financières, l’ANP rappelle ainsi que les principaux indicateurs affichent des niveaux satisfaisants, notamment le chiffre d’affaires (+4,7%), la valeur ajoutée (+2,4%) et la capacité d’autofinancement de l’Agence (+16,8%). Aujourd’hui Le Maroc conclut en faisant remarquer que le conseil d’administration a salué la pertinence et l’efficacité des mesures prises par l’agence pour la continuité des services portuaires en vue de faire face aux implications de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et l’évolution positive des indicateurs de ses activités, en dépit du contexte.