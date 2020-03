© Copyright : DR

Kiosque360. Les conséquences du Coronavirus touchent tous les secteurs. Outre le secteur touristique, le secteur agricole est aussi concerné car l’annulation du SIAM constitue un gros manque à gagner pour nombre d’opérateurs (coopératives, petits exploitants…) et même pour la ville de Meknès.

L’annulation récente du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM 2020), qui a lieu chaque année à Meknès, provoque une situation de plus en plus intenable pour la ville et le secteur agricole. C’est ce que rapporte La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi.

Rappelons que ce grand événement du monde agricole draine pas moins de 900.000 visiteurs et la présence de 1.400 exposants de 65 pays chaque année. Le journal explique que le risque sanitaire en pleine épidémie du Covid-19 est très élevé. Toutefois, même si l’annulation est bien fondée, son impact économique et financier reste conséquent pour plusieurs parties prenantes, note le journal, qui cite en tout premier lieu l’Association du SIAM.

Cette dernière sera en effet privée des recettes de l’édition 2020, ce qui risque d’impacter ses finances. Cette annulation constitue aussi un coup dur pour la région Fès-Meknès, notamment la ville de Meknès en termes d’emplois perdus et de recettes touristiques, indique La Vie Eco. Il faut savoir que durant le salon, pas moins de 12.500 lits sont réservés chaque année depuis 14 ans. Aussi, certains opérateurs réalisent une bonne partie de leur chiffre d’affaires (30%, voire 50% pour certaines entreprises) pendant le SIAM, ce qui ne sera pas le cas cette année.

Aujourd’hui, il va sans dire que cette annulation aggrave les finances des coopératives et autres petits exploitants du secteur agricole. La Vie Eco fait remarquer que les agences d’événementiel, de communication, les médias et les prestataires de services divers font également partie des gros perdants. «Ce sont les petites boîtes d’événementiel, les PME locales et les coopératives qui seront le plus impactées par cette annulation, en plus des importateurs de matériel agricole», conclut une source citée par le journal.