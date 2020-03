© Copyright : DR

Initialement prévue les 1er et 2 avril 2020, la nouvelle édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance vient d'être annulée.

Cette décision intervient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’épidémie de Covid-19, et dans la lignée des recommandations du gouvernement pour la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse, explique la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) dans un communiqué.



Cette septième édition, qui devrait accueillir plus de mille participants et des dizaines d’intervenants, a été reportée à l'année 2021, indique ce communiqué.