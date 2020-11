© Copyright : DR

Sur les 77 milliards de dirhams de dépenses d’investissement du budget d’Etat, près de la moitié est mobilisée par des départements stratégiques. Synthèse.

Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche est de loin le plus gros investisseur public, si l’on tient compte uniquement des dépenses d’investissement inscrites au Budget de l’Etat. En 2021, le département dirigé par Aziz Akhannouch devrait mobiliser près de 11,4 milliards de dirhams, soit plus d’un demi-milliard que ce qui a été prévu l’année dernière. C’est quasiment la même rallonge accordée au budget d’investissement du département de l’Education nationale qui devrait frôler, pour l’année prochaine, les 6,5 milliards de dirhams.

Le département de l’Equipement et des Transports est également un important contribuable à l’effort d’investissement public. Son budget 2021 reste néanmoins figé aux alentours de 8,5 milliards de dirhams. Les dépenses d’investissement de l’administration de la Défense nationale, non plus, ne bougent pas d’une année à l’autre, avec 5,1 milliards de dirhams prévus. Et pour clore, le Top 5 des ministères investisseurs, on retrouve le département de la Santé. Crise sanitaire oblige, ce département a vu son budget gonfler de quelque 850 millions de dirhams, pour franchir la barre des 4 milliards.

Ces 5 départements stratégiques absorbent plus de 46% des dépenses d’investissement inscrites au budget d’Etat, en cumulant quelque 35,7 milliards de dirhams. Néanmoins, entre annonce de projets d’investissement et réalisations effectives sur le terrain, il y a toujours un énorme gap. Dans les meilleures des années, les ministères arrivent à peine à un taux de 70% des réalisations d’investissements. A méditer.