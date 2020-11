© Copyright : DR

La rubrique «matériel et dépenses diverses» engloutit près du quart des dépenses de fonctionnement. Mais certains départements ministériels sont mieux lotis que d’autres.

Dotée de quelque 50 milliards de dirhams, au titre du budget 2021, le chapitre «matériel et dépenses diverses» a connu une augmentation de 4,6 milliards de dirhams par rapport à l’année précédente. Dans le lot, cinq départements ministériels consomment près des 3/4 de cette enveloppe qui pèse pour 23% dans le budget de fonctionnement.

En tête, il y a bien évidemment le très «budgétivore» ministère de l’Education nationale, dont le budget en matériel et dépenses diverses a augmenté de près de 3 milliards d’une année à l’autre. Il est talonné par l’administration de la Défense nationale, pour lequel cette rubrique est restée figée aux alentours de 7,2 milliards de dirhams. Le ministère de la Santé occupe la troisième place du podium, avec des dépenses diverses et matériel de 5,1 milliard, soit quelque 700 millions de plus que l’année précédente.

Dans ce top 5, figure également le ministère de l’Intérieur, pour lequel aussi ces dépenses sont restées stationnaires à hauteur de 3,9 millions. Et c’est le département des Affaires islamiques qui clôture le classement, avec un budget qui dépasse, pour la première année, la barre des 3 milliards de dirhams.

