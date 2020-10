© Copyright : DR

En termes de rémunération nette, tous les fonctionnaires civils ne sont pas logés à la même enseigne et de grandes disparités existent entre les différents départements ministériels. Les détails.

Le rapport sur les Ressources humaines de la fonction publique accompagnant le projet de loi de finances 2021 est une mine d’informations sur la structure des salaires des fonctionnaires. On y apprend notamment que les employés du secteur public sont bien mieux lotis que ceux du privé. En effet, le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique ressort à 8.147 dirhams en 2020, ce qui représente près de 3 fois le PIB par habitant. Cette rémunération moyenne est bien plus élevée que dans le secteur privé où les salariés gagnent, en moyenne, 5.225 dirhams par mois, selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour l’année 2019.

Sur les 10 dernières années, le salaire moyen des fonctionnaires civils a augmenté de façon régulière, enregistrant une hausse de 24%, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,21%. Sur la seule année 2020, le salaire moyen augmenterait de 1,8% par rapport à 2019. Le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, n’a pas manqué de relever tout récemment que cette inflation des rémunérations est le fruit des différents rounds de dialogues sociaux. Les accords conclus avec les syndicats ont coûté à l’Etat plus de 46 milliards de dirhams depuis 2008, soit une moyenne de 4 milliards de dirhams par an, a révélé l’argentier du Royaume.

Dans la fonction publique, néanmoins, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Le niveau de salaire moyen net varie fortement d’un département à un autre. Les fonctionnaires les mieux rémunérés sont ceux du département de la Justice. Ainsi, en 2020, le salaire moyen net enregistré au sein de ce ministère s’élève à 12.201 dirhams. A l’opposé, le salaire mensuel net moyen au ministère de l’Intérieur se limite à 6.637 dirhams. Entre ces deux départements, on retrouve les salariés des départements de la Santé, de l’Education nationale, et des Finances, qui gagnent respectivement en moyenne 9.524, 9.203 et 8.220 dirhams.

Des disparités fortes entre fonctionnaires existent aussi en fonction de l’échelle. Les fonctionnaires classés aux échelles inférieures jusqu'à 6 touchent en moyenne 4.919 dirhams par mois, ceux classés entre les échelles 7 et 9 gagnent en moyenne 5.395 mensuellement, tandis que pour les échelles 10 et plus, le salaire moyen est de 9.636 par mois.