Nouzha Bouchareb, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Kiosque360. 12 contrats-objectifs régionaux ont été signés avec les départements régionaux par la ministre de l'Aménagement du territoire national, Nouzha Bouchareb, afin d’accompagner et de suivre la mise en œuvre du plan de relance 2021. Explications.

La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a procédé à la signature de 12 contrats-objectifs régionaux avec ses composantes régionales. Basé sur une approche participative, ces contrats-objectifs s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et la déconcentration administrative pour une relance économique territorialisée permettant d’atteindre les 17 Objectifs du développement durable (ODD), notamment l’ODD 11 pour un modèle de développement durable, intégré, inclusif et attractif, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 25 février.

Ce contrat-objectif décline les engagements des composantes régionales et locales du ministère au niveau de la région pour porter la relance en 2021, et détermine les mesures de suivi ainsi que leur évaluation, indique la ministre de tutelle. Et le journal de préciser que cette approche érige notamment en priorité l’encouragement de l’investissement productif.

A cette occasion également, deux conventions ont été conclues. La première porte sur le logement des fonctionnaires, des agents et des employés des organismes sous tutelle (construction de 200 logements à des prix préférentiels à Témara). Signée avec le Groupe Al Omrane, la seconde convention concerne la construction du Club des fonctionnaires du ministère et des organismes sous tutelle comprenant notamment un centre de formation, un centre d’hébergement, un club pour les enfants et, entre autres, un complexe sportif (superficie globale prévue de 5 hectares au sein de la ville nouvelle de Tamesna).