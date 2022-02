© Copyright : DR

Kiosque360. Entre 2020 et 2021, les flux des arrivées touristiques sont passés d’un repli de 78,5% à une hausse de 34%, comme l’indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de conjoncture. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Après l’année 2020 qui a paralysé le tourisme, 2021 enregistre une légère reprise. En effet, d’après la note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des FInances, les flux des arrivées touristiques au Maroc sont passés, en une année, d’un repli de 78,5% à une hausse de 34% en 2021, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 24 février. « A fin 2021, les nuitées se sont accrues de 31,8%. Elles restent néanmoins en baisse de 63,6%, par rapport à leur niveau enregistré à fin 2019 », précise la DEPF.

Après un bond de 203,2% au troisième trimestre 2021, les recettes touristiques ont, pour leur part, enregistré une baisse de 6,9%, en glissement annuel au quatrième trimestre 2021 en raison de la suspension des liaisons aériennes fin novembre dernier. A fin 2021, elles ont atteint les 34,3 milliards de dirhams, soit - 6% par rapport à fin 2020 et - 56,5% comparé à fin 2019.

Dans sa note, la DEPF revient également sur la campagne agricole 2020-2021 exceptionnelle. Cette dernière a généré une hausse de la valeur ajoutée agricole à hauteur de +17,7% au cours du troisième trimestre 2021. Côté activités non agricoles, la croissance de la valeur ajoutée du secteur secondaire est de l’ordre de +6,9% au cours du troisième trimestre 2021.

Se référant à la note de la DEPF, le journal appuie que la croissance de l’investissement se poursuit comme en attestent le raffermissement des importations des biens d’équipement, la hausse des recettes des investissements directs étrangers (IDE) et les créations des entreprises à hauteur de +23,3% en 2021, parallèlement à l’effort soutenu de l’investissement budgétaire.

Quant aux échanges extérieurs, les exportations ont enregistré près de 330 milliards de dirhams à fin 2021, soit un nouveau record ! Les ventes des secteurs du phosphates et dérivés, de l’automobile, de l’agriculture et agroalimentaire, de l’électronique et de l’industrie pharmaceutique ont notamment dépassé leur niveau d’avant-crise.