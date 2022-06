© Copyright : DR

Kiosque360. La Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI) a tenu, mercredi 29 juin 2022, à Casablanca, son Assemblée générale ordinaire élective. Abdelmounim El Eulj et Samia Kabbaj ont été reconduits à sa tête pour un deuxième mandat de trois ans. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Abdelmounim El Eulj et Samia Kabbaj rempilent à la tête de la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI). C’est ce qu’a décidé cette association à l’issue de son Assemblée générale ordinaire élective, organisée ce mercredi 29 juin 2022 à Casablanca.

Cette AGOE était également l’occasion de présenter les axes de la nouvelle feuille de route qui trace les orientations et les actions qui vont être menées et ayant pour objectif de poursuivre l’accompagnement, la défense et le développement de l’industrie alimentaire nationale.

«L’industrie alimentaire et à l’instar des industries nationales, se trouve à devoir faire face à des défis de taille pour le maintenir et l’amélioration de son développement dans un environnement marqué par le renchérissement sans précédent des cours de l’énergie et des matières premières, l’inflation et un contexte géopolitique tendu et tourmenté», écrit Les Inspirations Eco dans son édition du 30 juin.

Consciente également de l’enjeu de l’évolution de l’industrie agroalimentaire locale vers le nouveau modèle de développement, la FENAGRI ambitionne de poursuive l’accompagnement des acteurs économiques dans leur démarche d’innovation, de production «verte» et vers la promotion du «Made in Morocco» et sur le marché domestique et à l’export.

Rappelons dans ce sens que quatre conventions ont été signées lundi 22 juin à Rabat, entre le ministère de l’Industrie et plusieurs fédérations professionnelles du secteur. Objectif : renforcer l’intégration locale en créant des synergies entre les industries alimentaires et les autres écosystèmes industriels, notamment les industries de la plasturgie et des emballages.

Si le le secteur des industries alimentaires revêt une importance stratégique dans le tissu industriel national, il constitue également un catalyseur pour le développement d’autres secteurs industriels avec des achats d’intrants manufacturés estimés aujourd’hui à 18 milliards de dirhams dont près de 60% sont importés.

Le secteur des produits alimentaires agricoles et maritimes a par ailleurs enregistré de bonnes performances durant la saison 2021-2022, malgré un contexte international difficile. La valeur des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes a atteint durant l’année dernière 68,4 milliards de dirhams, enregistrant ainsi une croissance de 9% par rapport à l’année 2020.

Les exportations des produits agricoles transformés (hors sucre et ses préparations) ont atteint un volume de l’ordre de 525.000 tonnes durant l’année 2021, en croissance de l’ordre de 14% par rapport à l’année 2020. En termes de valeur, les exportations de ce secteur ont atteint environ 11,9 milliards de dirhams en 2021 contre environ 9,9 milliards de dirhams en 2020, soit une hausse de l’ordre de 20%. Cette tendance à la hausse est maintenue durant le début de l’année 2022, avec un taux de croissance à fin février 2022 de l’ordre de 11% en volume et 43% en valeur par rapport à la même période de l’année 2021.