Kiosque360. Le bureau de la commune d'Agadir a récemment fait le point sur l’avancement de divers chantiers. Voici ce qu’il en ressort. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Sous la présidence d’Aziz Akhannouch, le bureau de la commune territoriale d’Agadir a tenu, le 30 septembre dernier, une séance de travail consacrée à l’examen des différents points relatifs à la gestion des affaires locales et à l’avancement de certains chantiers et projets lancés par la commune, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition en kiosque ce mardi. On apprend que, lors de cette séance, une présentation a été faite sur l’état d’avancement de la procédure d’obtention d’un emprunt obligataire et l’examen des différentes modalités susceptibles d’améliorer les revenus de la commune et la valorisation de ses biens. «Le bureau a étudié plusieurs questions relatives au secteur du sport, en l’occurrence le dossier du soutien financier des associations sportives, l’organisation d’événements sportifs pour dynamiser la ville et assurer son rayonnement, la création d’espaces pour jeunes au niveau des quartiers de la ville, ainsi que l’accompagnement du club du Hassania Agadir et d’autres clubs brillants », précise le journal.

Sur le secteur de l’environnement et de la qualité de vie, la même source précise qu’il a été procédé à la présentation de la stratégie du conseil pour la propreté de la ville, qui prévoit l’augmentation du nombre d’agents de nettoyage et l’amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que l’acquisition d’appareils et d’équipement de pointe pour assurer la rentabilité et l’efficacité de ce service. «D’autre part, le bureau s’est également arrêté sur le projet de la numérisation du service d’inscription au registre de l’état civil et d’autres services qui peuvent être rendus aux usagers grâce au digital», apprend-on. De même, il a été question de l’avancement du projet de construction de deux parkings souterrains au niveau de la place Bijouan et du Boulevard des expositions, qui auront respectivement une capacité totale de plus de 1.000 et 426 voitures, ainsi que de l’aménagement de certaines places publiques pour accueillir les manifestations culturelles et artistiques.

Aujourd’hui Le Maroc rapporte aussi qu’il a été décidé, lors de cette réunion, d’aménager une piscine olympique et une salle de sports couvertes, aux normes internationales, afin de créer un pôle sportif intégré capable de recevoir des manifestations sportives nationales et internationales. «Il a été procédé à la présentation du nouveau portail numérique de la commune, qui consolide le principe de proximité avec les citoyens à travers plusieurs langues, arabe, amazigh et français, en plus de fournir un système de lecture audio en langue berbère et un système de langue des signes, des services numériques aux utilisateurs, ainsi que la réservation de salles de sport et le dépôt de réclamations et des autorisations», conclut le journal.