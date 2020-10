© Copyright : DR

Kiosque360. Si la baisse du trafic aérien se poursuit, 193 aéroports européens pourraient fermer d’ici la fin de l’année, prévient Airports council international (ACI) Europe. Il s’agit principalement d’aéroports régionaux assurant le trafic intérieur.

Certains aéroports pourraient fermer dans les mois à venir si la baisse du trafic aérien se poursuit, rapporte Le Figaro dans un article publié sur son site internet le 27 octobre. L’union des aéroports ACI Europe a, en effet, mis en garde hier contre le risque d'insolvabilité de certains aéroports régionaux européens dans les prochains mois, voire de fermeture si le nombre de passagers continue de baisser d'ici la fin de l'année.

On apprend que Airports council international (ACI) estime que 193 aéroports seront confrontés à une insolvabilité dans les prochains mois, si le trafic passagers ne reprend pas d'ici la fin de l'année. Soulignons qu’il s'agit principalement d'aéroports régionaux qui n'assurent que des vols intérieurs. Force est de noter aussi que les aéroports européens plus importants et les hubs ne sont pas à l'abri d'un important risque financier. «Ils ont réduit les coûts jusqu'à l'os et ont recours aux marchés financiers pour consolider leurs résultats et mettre en place des boucliers financiers», précise également ACI Europe, qui représente 500 aéroports dans 46 pays européens.

Selon lefigaro.fr, cette hausse soudaine de la dette de 16 milliards d'euros supplémentaires pour les 20 principaux aéroports européens représente près de 60% de leur chiffre d'affaires pour une année normale. ACI Europe renchérit en faisant remarquer qu’en septembre, le trafic des aéroports européens était en baisse de 73% en moyenne par rapport à la même période l'an dernier et de 75% à la mi-octobre. Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe, a notamment appelé, dans le but de redémarrer le trafic, au déploiement massif de tests de Covid-19 dans les aéroports pour éviter les mesures de quarantaine à l'arrivée.