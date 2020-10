© Copyright : DR

Kiosque360. Le tronçon d’autoroute Casablanca-Berrechid change d’allure. Pour un coût de 40 millions de dirhams, une nouvelle génération de gares de péage est sortie de terre pour simplifier la vie des conducteurs.

Le trafic autoroutier sera-t-il plus fluide entre Casablanca, Marrakech, Agadir et Beni Mellal? C’est en tout cas la promesse de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) qui vient de déployer une nouvelle génération de gares dotées d’un nouveau système de péage au niveau de l’autoroute Casablanca-Berrechid, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 octobre.

Pour ce projet de réaménagement, deux gares de péage ont notamment été supprimées -l’une à Berrechid Sud au PK 34 Casablanca-Agadir et l’autre à Berrechid Est au PK 5 Berrechid-Béni-Mellal- et remplacées par deux nouvelles gares de péage. La première est située au niveau de la bretelle d’entrée de Berrechid Nord et la deuxième au niveau de l’échangeur de Berrechid Sud. Dans ce cadre, il a été décidé de revoir le système de péage entre Casablanca et Berrechid en passant au système de péage fermé au lieu du système de péage ouvert actuel, comme le fait savoir le journal. Le coût d’investissement? 40 millions de dirhams.

Concernant le projet d’élargissement à 2*3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid, il est toujours en cours et avoisine les 1,7 milliard de dirhams. Pour le quotidien, ce projet met en lumière l’importance du trafic drainé par cet axe, ainsi que le caractère sensible et stratégique des infrastructures vitales desservies par ce tronçon autoroutier. La première phase a démarré en 2016. Elle a mobilisé une enveloppe de 400 millions de dirhams financée par Autoroutes du Maroc. Quant au chantier, il a été réalisé par des entreprises marocaines du BTP. Lancée en janvier 2020, la deuxième phase concerne des axes autoroutiers à fort trafic, nécessitant le maintien de la circulation dans les deux sens.