Dans sa livraison du 12 août, Les Inspirations Eco rapporte que le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, a présenté hier les mesures annoncées dans le dernier discours royal, ainsi que le fonds d’investissement stratégique dont la création a été récemment validée via l’adoption du projet de décret n°220.528 en Conseil de gouvernement, à la commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants. Le quotidien indique que les 120 milliards de dirhams portés par ce fonds seront injectés dans l’économie nationale pour accompagner les entreprises, notamment les PME. Dans le détail, on apprend que, au total, 45 milliards de dirhams sont affectés au fonds d’investissement stratégique pour le financement des projets d’investissement directement, en faisant appel au partenariat public-privé et indirectement, par le renforcement des capitaux des entreprises. De même, 75 milliards de dirhams feront office de crédit de garantie par l’Etat au profit des entreprises relevant des secteurs public et privé à des conditions préférentielles.

Les Inspirations Eco souligne aussi que le ministre a laissé entendre que la tutelle comptait prendre une série de mesures immédiates pour l’activation des orientations royales. Il s’agit principalement de trois priorités: l’élargissement de la couverture sociale pour l’ensemble de la population marocaine, la réforme du secteur public et le lancement d’une stratégie ambitieuse en matière de relance économique. On apprend aussi que Mohamed Benchaâboun a assuré que la couverture sociale généralisée serait rapidement mise en œuvre pour permettre la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), les prestations familiales et la retraite en faveur de l’ensemble des familles marocaines. Ainsi, il sera procédé de manière graduelle à l’application de ce plan sur 5 ans, en deux étapes.

Les Inspirations Eco précise que la première étape s’étend de 2021 à 2023 et devrait voir la généralisation de l’AMO et des prestations familiales, alors que la seconde couvre les années 2024 et 2025 durant lesquelles il sera procédé à la généralisation de la retraite et de l’assurance chômage. Le ministre a aussi annoncé l’ouverture d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux concernant une vision opérationnelle comprenant le calendrier, le cadre légal et les modalités de financement et de mise en œuvre des réformes sociales. Au sujet de la réforme du secteur public, Les Inspirations Eco affirme que la priorité sera donnée au traitement des dysfonctionnements structurels que connaissent les EEP (Entreprises et Etablissements publics) pour une meilleure complémentarité et harmonisation de leurs missions et une meilleure efficacité économique et sociale. Il est à noter, d’ailleurs, qu’une agence nationale sera créée afin de veiller à la gestion stratégique des contributions de l’Etat et évaluer leurs performances.