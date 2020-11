© Copyright : DR

Kiosque360. Le plan d’action 2021 du ministère de l’Industrie prévoit la réalisation de plusieurs chantiers importants en termes d’infrastructures industrielles, commerciales, technologiques et de R&D. Les détails.

Le Royaume voit grand pour son secteur industriel, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce 1er décembre. Le quotidien rapporte, en effet, que le plan d’action 2021 du ministère de l’Industrie prévoit plusieurs chantiers concernant les infrastructures industrielles, commerciales, technologiques et R&D. Les détails de ce plan ambitieux ont été dévoilés lors de la présentation du budget sectoriel du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, indique le journal, ajoutant que les responsables ont annoncé la zone d’activités économiques Ksar Abjir, sur une superficie totale de 20,5 ha.

On apprend qu’il sera question de la signature de la convention de partenariat relative à la réalisation du projet, ainsi que du lancement de la procédure de mobilisation du foncier et des travaux d’aménagement. L’autre chantier important porte sur la ville Mohammed VI Tanger Tech, sur une superficie totale de 100 ha. «Le planning prévoit notamment la signature de la convention de partenariat relative à la valorisation du projet, la publication du décret octroyant les prérogatives à la SATT (Société d’aménagement de Tanger Tech), le développement et la commercialisation du projet et, enfin, le démarrage de la vente de la première tranche aménagée sur une superficie de 100 ha», indique Aujourd’hui Le Maroc.

«Parmi les projets annoncés, il y a la zone d’accélération industrielle Casa-Settat, sur une superficie de 300 ha. Les responsables annoncent, à ce propos, le lancement d’une étude de faisabilité pour le projet, en plus de l’élaboration du cadre d’un partenariat pour la réalisation de la zone, sans oublier le lancement de la procédure de mobilisation du foncier», ajoute-t-on. Concernant la région de Fès-Meknès, elle aura sa propre zone d’accélération industrielle sur une superficie totale de 500 ha. On apprend qu’il s’agira tout d’abord du lancement d'études techniques et financières, de la mise en œuvre de la procédure juridique relative à la création de la zone d’accélération industrielle et, enfin, de la signature de la convention-cadre pour la mise en marche du projet.

En ce qui concerne les infrastructures industrielles à l’horizon 2028, Aujourd’hui Le Maroc précise que le gouvernement table sur la création de 10 nouvelles zones d’accélération industrielle orientées vers les IDE (investissements directs étrangers) et les exportations, soit 1.000 ha supplémentaires. «S’agissant des zones industrielles générales, les autorités annoncent 12 zones nouvelles, ainsi que l’élargissement de 11 autres déjà existantes, soit 1.400 ha. En ce qui concerne la mise à niveau ciblée, les mêmes sources évoquent le réaménagement de 68 zones dont 31 zones prioritaires, soit une superficie totale estimée entre 3.500 et 6.300 ha», indique encore le journal.