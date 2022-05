© Copyright : Le360

Avec l’allégement des restrictions de voyage, les opérateurs s’attendent à un effet de rattrapage sur les mois à venir, après le rebond d’activité induit par le tourisme d’affaires. Si l’arrivée des MRE est anticipée pour l’été, la prédominance de plus en plus marquée des touristes étrangers est interprétée comme un signe manifeste de reprise.

L’optimisme est de retour chez les opérateurs du tourisme de la Ville ocre. Et pour cause! Il n'y a qu'à voir les taux de fréquentation enregistrés durant ce mois de mai, portés, cette fois-ci, par le tourisme d’affaires.

Appelé MICE (Meetings, Incentives, Congrès, Événementiel), ce secteur a contribué à la vitalité économique de Marrakech avec la tenue récente dans la ville de plusieurs événements internationaux comme l’Assemblée générale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la réunion de la Coalition mondiale contre Daech, ou encore la conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée.

Si la succession d’événements de grande envergure a dopé l’activité, ce n’est pas encore l’effet de rattrapage escompté. En effet, l’évolution des arrivées aux postes-frontières enregistrée sur la période janvier-avril 2022 s’établit à 1,45 millions touristes, nettement en deçà des 3,58 millions enregistrées sur la même période en 2019. «On est encore loin des niveaux de 2019, mais nous sommes sur la bonne voie», relativise Zoubir Bouhout, analyste dans le secteur du tourisme.

A noter également la prédominance de plus en plus prononcée des touristes étrangers, signe manifeste de reprise. «En avril, le nombre de touristes étrangers (342.246) a largement dépassé le nombre des MRE (243.339). Et la tendance est susceptible de continuer jusqu'à la fin d'année», conjecture Zouhir Bouhout.

«Cette année, les touristes étrangers envisagent également de venir passer un séjour à Marrakech, et ce, en dépit de la canicule. Mais il s'agit surtout des habitués de la destination, qui ont été contraints d’attendre la levée des restrictions pour pouvoir se rendre à nouveau à Marrakech», note Imane Rmili, présidente de la Fédération nationale des restaurateurs touristiques.

Avec l’allégement des restrictions de voyage annoncée par le gouvernement le 17 mai dernier, les hôteliers s’attendent à une appréciation de leur activité. «Cela va persuader les familles de dégainer le portefeuille pour se rendre au Maroc», précise Khalid Chigri, directeur d’une unité hôtelière à Marrakech.