© Copyright : DR

Kiosque360. Du 31 mai 2021 au 31 mai 2022, 83.338 dossiers de demande d’autorisation de construire ont été traités, selon les statistiques urbanistiques de la plateforme Rokhas. 70% ont reçu une autorisation. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

83.338, c’est le nombre de demandes d’autorisation de construire traitées durant la période du 31 mai 2021 au 31 mai 2022 d’après les statistiques urbanistiques de la plateforme Rokhas. 48.219 projets ont reçu un avis favorable, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 1er juin, présisant qu’en décembre 2021, un pic de demandes a notamment été enregistré, représentant 8.213 dossiers.

Par nature de projet, 64.447 demandes, soit plus des trois-quarts des dossiers, portaient sur des projets de construction, 10.730 sur des demandes de modification et d’aménagement, 5.603 sur la surélévation de bâtiment existant et 1.790 sur des projets de morcellement.

Le délai de livraison moyen des autorisations de permis de construire est de 36 jours, 59 jours pour les gros projets et 33 pour les petits projets. Quant aux revenus fiscaux de construction, ils ont atteint les 954,98 millions de dirhams. Au top trois des revenus fiscaux par arrondissement, la commune de Dar Bouazza avec 77,5 millions de dirhams, la commune de Mejjatia Ouled Taleb avec 68,77 millions de dirhams et la commune de El Marsa avec 59,02 millions de dirhams.

La plateforme Rokhas indique également que les activités à caractère économique ont représenté 768 dossiers et 736 e-dossiers, 546 ayant obtenu une autorisation. Les dossiers relatifs aux activités commerciales déposés électroniquement s’élèvent à 74%, ceux aux activités de services 21% et ceux relatifs aux activités artisanales 5%. Le délai moyen de ces autorisations est de 5 jours, comme l’indique le journal.

Côté affiches publicitaires, 850 dossiers dont 847 e-dossiers, ont été déposés entre le 31 mai 2021 et le 31 mai 2022. Parmi les e-dossiers, 146 concernent des panneaux publicitaires sur axes routiers et voies publiques, 40 des enseignes commerciales et 132 des pré-enseignes.