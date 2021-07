© Copyright : DR

Kiosque360. La situation des charges et des ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 27,4 milliards dirhams à fin juin 2021, d’après les dernières statistiques du bulletin mensuel des finances publiques qui indiquent également une baisse des recettes brutes de 1%. Explications.

27,4 milliards de dirhams à fin juin 2021 contre un déficit de 28,7 de milliards relevé un an auparavant. La situation des charges et des ressources du Trésor révèle ainsi un léger allégement du déficit budgétaire, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 14 juillet, prend appui sur les dernières statistiques du bulletin mensuel des finances publiques, précisant dans la foulée que l’exécution de la loi de Finances sur la base des recettes et des dépenses émises dévoile un repli de 1% des recettes brutes. La raison? La hausse des recettes douanières nettes de 28%.

Le bulletin mensuel des finances publiques dévoile aussi le montant généré par la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de Finances 2021: 3,5 milliards de dirhams. Il est imputé au compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale», comme l’explique le journal. Un an plus tôt, cette contribution, instituée par la loi de Finances 2019, rapportait 2,1 milliards de dirhams attribués au budget général.

Dans ce document, il est également question de la hausse des dépenses ordinaires émises: +4,1%, en raison de la croissance de 3,2% des dépenses de biens et services, +7,2% des charges en intérêts de la dette, +15,2% des émissions de la compensation, ainsi qu'un recul de 1,9% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Quant au montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales), il s’avère être en repli avec 5,24 milliards de dirhams contre 5,48 milliards de dirhams à la même période un an plus tôt.