Kiosque360. 140 projets d’investissement ont été approuvés, durant les sept premiers mois de 2022, par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI), enregistrant une hausse de 40% par rapport à la même période l’année passée. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

La région de Béni Mellal-Khénifra a démarré l’année 2022 avec plus d’ambition en matière de projets d’investissement, puisque pas moins de 140 d’entre eux ont été approuvés, lors de sept premiers mois de l’année, par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI). Ce qui constitue une nette progression par rapport à la même période en 2021 avec une hausse de 40%, rapporte le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans sa parution du jeudi 18 août.

Ces projets nécessiteront une enveloppe de 3,5 milliards de dirhams et devront générer, selon les projections de la CRUI, 4.823 emplois directs permanents. Parallèlement à l’approbation de ces projets, le Centre régional d’investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra a assisté près de 500 entreprise dans le cadre du programme régional d’accompagnement «Izdihar», précise le journal francophone, qui estime que la région de Béni Mellal-Khénifra est en train de s’imposer comme «un pôle d’opportunités économique et d’attraction pour de nombreux investisseurs en quête d’un environnement très porteur et viable pour les affaires et l’entreprenariat».

Convaincus par le potentiel de la région, de nombreux investisseurs ont apprécié le dynamisme que connaît ce territoire et ont décidé de s’y installer. «Tout la prédispose à devenir une destination de choix pour les grands projets d’investissement structurants dans les différents domaines», estime le quotidien Aujourd’hui Le Maroc.