Younes Benzakour est un acteur aux multiples talents. Il compte à son actif plusieurs participations à des productions étrangères, dont notamment au film dramatique «Queen of the desert». Il dévoile dans cet entretien avec Le360 ses projets futurs.

Younes Benzakour, acteur et réalisateur de films d'action, sera bientôt de retour sur le petit écran. Il vient de participer à une série marocaine et de terminer le tournage d'un film coréen.

Cet acteur qui a joué dans Queen of the desert, aux côtés de grands noms de cinéma, tels que Nicole Kidman et James Franco, est actuellement en train d’écrire et de peaufiner le scénario de son prochain film.

Revenant sur sa collaboration à des films internationaux, Younes Benzakour se remémore fièrement de son apparition dans Queen of the desert, réalisé par Werner Herzog. Il évoque également sa collaboration dans The Way of The Wind, un film réalisé par Terence Malik et qui sortira cette semaine.

Il se souvient ainsi qu’à la fin du tournage du film réalisé par Terence Malik, le réalisateur est venu prendre un selfie avec lui quand il a appris qu’il avait participé au tournage du film réalisé par son ami, Werner Herzog. «Ceci a surpris l'équipe de tournage, étant donné que c'est une personne très stricte sur le plateau et qui ne rit quasiment jamais avec qui que ce soit», a-t-il indiqué.

Younes Benzakour raconte également qu’il a participé à la superproduction hollywoodienne, écrite, produite et réalisée par le Marocain Hicham Hajji, Redemption Day.

Il parle également, dans cet entretien pour Le360, de son différend avec le réalisateur marocain Anouar Mouatassim et raconte aussi quelques anecdotes.

