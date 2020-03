© Copyright : DR

Dis-moi ce que tu regardes, je te dirais qui tu es! Un nouvel outil disponible sur la plateforme Netflix permet de découvrir chaque jour, le Top 10 des séries les plus regardées par pays. Voici ce qui en est du côté du Maroc.

Netflix, la plateforme internationale de streaming, connaît certains développements de son interface dont le plus récent est la possibilité de découvrir les dix productions les plus regardées chaque jour dans chaque pays où Netflix est disponible.

Autant dire que cette sélection quotidienne nous en dit long sur les mœurs locales. Qu’en est-il du Maroc?

1. Toy Boy

Il s’agit de la 1ère saison d’une série policière espagnole diffusée en 2019 et interdite aux moins de 18 ans. L'histoire est celle d'un strip-teaser, libéré dans l’attente d’un second procès après sept ans de prison à Malaga, qui veut prouver que sa maîtresse l’a fait accuser à tort du meutre de son mari.

2. Love is blind

C’est la 1ère saison d’une émission de télé-réalité dite «romantique», diffusée en 2020 et interdite aux moins de 16 ans. Dans cette expérience sociale présentée par Nick et Vanessa Lachey, des hommes et des femmes célibataires en quête d’amour se fiancent avant de se rencontrer en personne.

3. Tous nos jours parfaits

Cette fois-ci c’est un film, toujours interdit aux moins de 18 ans, qui raconte l’histoire de deux ados torturés qui nouent un lien puissant alors qu’ils se lancent dans un voyage cathartique afin de chroniquer les merveilles de l’Indiana.

4. The legend of Hercules

Ce film interdit aux moins de 16 ans, qui date de 2014, tire son scenario d'une légende classique, celle du héros Hercule, mi-homme mi-dieu, qui est élu par le destin pour renverser le cruel roi de Grèce.

5. I am not Okay with This

Dans cette 1ère saison d’une série dévoilée en 2020 et interdite aux moins de 18 ans, on découvre Sydney, son quotidien fait de moments honteux au lycée, de soucis familiaux, d’amour à sens unique pour sa meilleure amie… sans oublier ses nouveaux super-pouvoirs.

6. Altered Carbon

C'est une série produite en 2020, interdite aussi aux moins de 18 ans et qui en est à sa 2e saison, qui occupe la 6e place de ce classement. Sur la touche pendant 250 ans, le héros de cette histoire de science-fiction revient dans un nouveau corps pour enquêter sur un meurtre ahurissant. S’il résout l’affaire, il retrouvera sa liberté.

7. Queen Sono

C’est la 1ère saison de cette série interdite aux moins de 18 ans datant de ce début d’année. L’espionne sud-africaine Queen Sono se trouve aux prises avec un dangeureux réseau impliqué dans les hautes sphères, alors qu’elle cherche la vérité sur la mort de sa mère.

8. Narcos Mexico

Produite en 2020, cette série interdite aux moins de 18 ans qui en est à sa 2e saison est une nouvelle Saga Narcos. Elle relate l’histoire braie de l’ascension du cartel de Guadalajara et le début de la guerre contre la drogue au Mexique dans les années 1980.

9. Locke & Key

Dans cette nouvelle série, interdite aussi aux moins de 18 ans, on découvre l’histoire étrange de la famille Lock. Bode, le jeune héros, emménage à Key House avec sa famille, y fait une nouvelle connaissance ainsi qu'une étrange découverte.

10. Sa dernière volonté

Un film pour conclure ce top ten, sorti en 2020 et interdit aux moins de 18 ans avec à l’affiche Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe et Rosie Perez. C’est l’histoire d’une journaliste qui se retrouve empêtrée dans l’affaire qu’elle essaie de révéler alors qu’elle aide son père souffrant à négocier une vente d’armes en Amérique centrale.