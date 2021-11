© Copyright : DR

Après une année de pause obligatoire due à la pandémie du Covid-19, les Semaines du film européen reviennent au Maroc pour une 28e édition et se tiendront du 24 novembre au 10 décembre à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir. A l’affiche, 8 longs métrages européens et 4 courts métrages de pays du sud de la Méditerranée: Egypte, Liban et Maroc.

Pour cette 28e édition des Semaines du film européen au Maroc, ce sont les femmes qui auront la vedette. Du 24 novembre au 10 décembre à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir, avec une sélection de 8 films primés dans les plus grands festivals internationaux (le Festival de Cannes, le Festival de Venise, Le Festival de Berlin...), l'édition de cette année promet un bel hommage aux femmes au cinéma.

Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE, et en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre Cinématographique Marocain, la Fondation Hiba, l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, le cinéma Le Colisée (Marrakech), le cinéma Rif (Casablanca), le cinéma Renaissance (Rabat) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Souss-Massa (Agadir).

Safaa Kaddioui, chargée de la communication et de la culture à la Délégation du l’Union européenne (DUE), explique, une déclaration pour Le360, qu'«après avoir sélectionné les films de cette année, selon les critères de choix et de rigueur des Semaines du film européen, nous nous sommes rendus compte que le cinéma fait part belle à la femme, depuis deux années. Nous nous devons de suivre la tendance mondiale, parce que les plus grands films gagnants dans des festivals internationaux, sont réalisés par des femmes, ou interprétés par des personnages principaux féminins. Femme forte, femme faible ou femme qui marque par son histoire, c’est la tendance de cette 28e édition».

Réalisatrice ou actrice, la présence des femmes dans le 7e art «marque un tournant symbolique fort», indique un communiqué de la Délégation de l’Union européenne au Maroc, organisateur de cet évènement depuis 1991.

Grâce au système des co-productions, plus d’une vingtaine de pays sont représentés cette année, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie et la Suède.

A l’écran, on pourra voir «des femmes fortes et vulnérables, luttant et s’affirmant.

Parmi les interprétations les plus marquantes de l’année, retrouvées dans la sélection, figurent celles de l’actrice espagnole Penélope Cruz dans «Madres Paralelas»...

... Mais aussi la Française Léa Seydoux, dans «France» de Bruno Dumont...

... Ou encore l’actrice serbe Jasna Duricic, qui porte «la voix d’Aida» de Jasmila Zbanic...

Autres actrices, qui seront données à voir au cours de ce festival: Leila Bekhti, actrice française, dans les «Intranquilles» de Joachim Lafosse, ou Swamy Rotolo, révélation de «A Chiara» de Jonas Carpignano. mais aussi l’actrice et productrice suédoise Noomi Rapace, dans le film fantastique «Lamb»...

Par ailleurs, quatre courts métrages de pays du Sud de la Méditerranée, à savoir l’Egypte, le Liban et le Maroc, sont sélectionnés et s’ajoutent à la programmation.

Le programme court présentera «Sukar» de Ilias El Faris, réalisateur et scénariste marocain, et «3 centimeters» de Lara Zeidan, réalisatrice libanaise, qui sont des variations pop sur la jeunesse.

Et dans son court-métrage «A Sunny Day», Faouzi Bensaidi, réalisateur, scénariste et acteur marocain, évoque la question urgente du changement climatique, toujours sous le signe d’une œuvre poétique et prémonitoire.

Enfin, «I am afraid to forget your face», de Sameh Alaa, réalisateur et scénariste égyptien, est un petit chef-d’œuvre, récompensé par la Palme d’or du court-métrage en 2020 à Cannes.

Enfin, sachez qu'une nouveauté caractérise cette 28e édition des Semaines du film européen.

«Fritz», film d’animation dont le personnage principal est féminin, est destiné aux plus jeunes, et sera programmé les dimanches en matinée, à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir. L’objectif est de faire «découvrir le cinéma sur grand écran aux plus petits et de construire le public de demain», rappelle le communiqué de la DUE.

En ce qui concerne le déroulement de cette manifestation culturelle et cinématographique, la gestion des salles et des publics demeure un volet logistique auquel les organisateurs accordent une grande importance, surtout pour cette édition marquée sous le signe du Covid-19.

«Pour cette année, il n’y a pas mesures spécifiques. Nous suivons les consignes du gouvernement. Les salles de cinéma sont limitées à 50% de leur capacité maximale, et nous veillerons à respecter cela», précise Safaa Kaddioui.

«Malgré l’année de pause, les cinéphiles sont contents de renouer avec leur amour du cinéma dans le cinéma», conclut-elle.

Pour s'y rendre:

Les Semaines du film européen se tiendront du 24 novembre au 1er décembre au cinéma Le Colisée à Marrakech, du 26 novembre au 3 décembre au cinéma Rif à Casablanca, du 29 novembre au 6 décembre au cinéma Renaissance à Rabat, et du 3 décembre au 10 décembre à la Chambre de Commerce et des Services Souss-Massa à Agadir.