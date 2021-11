© Copyright : Le360

"Haut et fort", le dernier né des longs-métrages de Nabil Ayouch, fait sa sortie nationale en salles à partir de demain, mercredi 3 novembre 2021. A cette occasion, Le360 a rencontré le cinéaste et quelques acteurs du film.

Ce film s’inspire de l’histoire des jeunes élèves de la Positive School créée au sein du centre Les Etoiles de Sidi Moumen à Casablanca, réunis autour de leur professeur Anas Basboussi, alias Bawss.

Cet ancien rappeur avait pris l’initiative de se rendre au centre culturel Les Etoiles de Sidi Moumen pour évoquer avec l'un de ses deux fondateurs, Nabil Ayouch, son désir de partager, avec les jeunes du centre, ses connaissances autour du rap et du hip-hop.

«Lorsque je l’ai rencontré, il m’a dit qu’il était ancien rappeur, qu’il voulait mettre fin à sa carrière, mais qu’il avait une envie folle de partager ses connaissances. Et c’est là qu'il m'a proposé de créer une école de hip hop. Et à l’époque, je ne savais pas qu’on pouvait enseigner le hip-hop... C’est là qu’il m’a répondu que c’était possible et qu’il voulait apprendre aux jeunes comment transformer leur rage, leur colère et leur sentiment d’injustice en quelque chose de positif» raconte le réalisateur, Nabil Ayouch, en marge de la projection presse, organisée hier lundi 1er novembre.

C'est après avoir rencontré les élèves de la Positive School, que Nabil Ayouch a décidé de construire un film autour de l’idée selon laquelle la culture peut aider à obtenir un avenir meilleur. «J’ai suivi ces jeunes, ils m’ont ouvert leur cœur et m’ont expliqué le pourquoi des mots durs qu’ils chantaient», explique Nabil Ayouch.

Ismaïl Adouab, un des comédiens du casting de Haut et fort, a déclaré face caméra pour Le360 que Nabil Ayouch s’est inspiré à presque 50% de son histoire personnelle pour réaliser ce film.

A son tour, Anass Basboussi a souligné qu’il a participé à toutes les étapes du casting. «C’était une très belle expérience. Ça m’a donné du recul par rapport à mon travail à l’école en tant que professeur de hip-hop».

Projeté en compétition à Cannes en mai 2021, le film a reçu le Prix du cinéma positif du festival et a été présélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars en 2022.