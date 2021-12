© Copyright : said bouchrit / Le360

Dans cette interview, l'acteur marocain, Anas El Baz, revient sur ses projets professionnels, mais préfère rester discret sur sa vie privée et notamment sur sa séparation.

Nombre de téléspectateurs se demandent si Anas El Baz fera bien partie du casting de la 4e saison de la célèbre série marocaine Salamat Abou Lbanat, réalisée par Hicham Jebbari, et appartenant au groupe MBC 5.

Et l’acteur marocain risque qu’en décevoir plus d’un avec sa réponse, mais son personnage ne reviendra pas dans ce quatrième volet. Anas El Baz explique ainsi, «En temps normal, l’acteur est prévenu à l’avance, ce qui n’est pas mon cas. D’autant plus que dans le scénario élaboré par Hicham Jebbari, le personnage Houssam que j’incarnais, avait décidé de partir en Corée, accompagné de sa femme. Peut-être qu’il reviendra dans une autre saison, mais en tout cas, pas dans celle-ci».

Par ailleurs, Anas El Baz a révélé sa participation au film T’es où, en compagnie de l’actrice française, Alexandra Lamy, même si le tournage est pour le moment à l’arrêt en raison de la pandémie du Covid-19 et de la suspension récente des liaisons aériennes du Maroc.

«J’ai reçu plusieurs propositions et j’étais en tournage avec Alexandra Lamy à Abu Dabi, pour un nouveau film intitulé T’es où. Sauf qu’avec la situation actuelle, les vols ont été suspendus et le tournage avec», déclare-t-il.

S’agissant de sa séparation de son épouse, Sarah Florinssa, l’acteur marocain a préféré ne pas dévoiler les détails de son divorce actuellement en cours. Il estime que ceci relève de sa vie privée, qu’il ne tient pas à étaler au grand jour.

Né le 17 novembre 1983 à Rabat, Anas El Baz a été formé en France où il est parti à l'âge de 17 ans. Après cinq ans de cours de cinéma à Paris, il s’est adonné au théâtre pendant quatre années.

Anas El Baz est connu pour son rôle dans le long-métrage de Nourredine Lakhmari, Casanegra. Il a depuis joué dans plusieurs productions françaises et marocaines.