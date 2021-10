© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Meriem Zaïmi incarne Batoul dans "Al Qalb Wa Ma Yourid", une série qui sera prochainement diffusée sur 2M. L'actrice en parle dans cet entretien pour le360.

La comédienne Meriem Zaïmi enchaîne les rôles, à la télé comme au cinéma. Alors qu’elle vient à peine d’achever le tournage d'un biopic sur Fatema Mernissi réalisé par Abderrahmane Tazi, dans lequel elle campe le personnage principal de la sociologue marocaine décédée en 2015, l’artiste fait cette fois-ci partie du casting de la série «Al Qalb Wa Ma Yourid».

Dans cette production réalisée par Alaa Akaaboune et qui sera diffusée prochainement sur 2M, elle partage l’affiche avec Dounia Boutazout, Hind Benjbara, et Amine Ennaji pour ne citer que ceux-là. «Je joue le rôle de Batoul, une mère d’un certain âge, aux cheveux courts, qui a un fils qui s’appelle Mehdi», confie Meryem Zaïmi.

Pour réussir à se mettre dans la peau de son personnage, la comédienne, diplômée de l’Institut Supérieur des arts dramatiques et d’animation culturelle (Isadac) souligne qu’elle s’est surpassé: «je n’ai jamais interprété ce genre de personnage prête à tout pour atteindre ses objectifs et défendre ses intérêts personnels avant toute chose. C’était beaucoup de recherches avec le réalisateur, beaucoup de travail et un vrai défi», ajoute Meryem Zaïmi.